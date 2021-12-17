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Церемония награждения премии «Голос спорта» пройдет 18 декабря. Трансляция на «Чемпионате»

Церемония награждения премии «Голос спорта» пройдет 18 декабря. Трансляция на «Чемпионате»
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Торжественная церемония вручения наград III Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (ГОЛ-С!) состоится 18 декабря. С 22 ноября по 13 декабря на сайте и в социальных сетях «Чемпионата» читатели выбирали «Народный голос спорта» — лучшего, по их мнению, комментатора 2021 года. Помимо этой номинации, будут подведены итоги ещё в 15:

• Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».

• Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»

• Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»

• Специальный приз «Сила в движении»

• Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»

• Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»

• Специальный приз «Голос профессии»

• Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»

• Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»

• Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»

• Специальный приз «Золотой голос»

• Специальный приз официального партнёра Премии

• Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»

• Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»

• Специальный приз РАСК «Чемпион».

Номинантами премии в этом году станут комментаторы и эксперты, освещавшие игры XXXII Олимпиады в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования и турниры.

Смотрите прямой эфир церемонии на «Чемпионате»:

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