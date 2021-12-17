Церемония награждения премии «Голос спорта» пройдет 18 декабря. Трансляция на «Чемпионате»

Торжественная церемония вручения наград III Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (ГОЛ-С!) состоится 18 декабря. С 22 ноября по 13 декабря на сайте и в социальных сетях «Чемпионата» читатели выбирали «Народный голос спорта» — лучшего, по их мнению, комментатора 2021 года. Помимо этой номинации, будут подведены итоги ещё в 15:



• Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».



• Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»



• Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»



• Специальный приз «Сила в движении»



• Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»



• Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»



• Специальный приз «Голос профессии»



• Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»



• Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»



• Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»



• Специальный приз «Золотой голос»



• Специальный приз официального партнёра Премии



• Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»



• Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»



• Специальный приз РАСК «Чемпион».



Номинантами премии в этом году станут комментаторы и эксперты, освещавшие игры XXXII Олимпиады в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования и турниры.



Смотрите прямой эфир церемонии на «Чемпионате»: