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«Кадис» и «Эльче» заинтересованы в возвращении Диего Косты в Испанию

«Кадис» и «Эльче» заинтересованы в возвращении Диего Косты в Испанию
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Нападающий «Атлетико Минейро» Диего Коста может вновь сыграть в чемпионате Испании. В услугах футболиста заинтересованы «Кадис» и «Эльче». Об этом сообщает MundoDeportivo.

33-летний Коста выступает за бразильский клуб с августа 2021 года, выиграв с командой кубок и чемпионат страны. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу. До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Альбасете», «Сельту», «Брагу».

Сообщается, что в услугах Косты заинтересованы две испанские команды – «Кадис» и «Эльче», которые борются за сохранение место в элитном дивизионе страны. Контракт форварда с «Атлетико Минейро» истекает в декабре 2022 года.

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