Эриксен попрощается с болельщиками «Интера» на одной из первых домашних игр 2022 года
Поделиться
Миланский «Интер» организует для полузащитника Кристиана Эриксена прощание со своими болельщиками на одном из первых домашних матчей в 2022 году. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Сегодня стало известно, что итальянский клуб расторг контракт с датским футболистом из-за установленного у него кардиовертера-дефибриллятора, с которым запрещается участие в матчах итальянской Серии А. 29-летний футболист выступал за «Интер» с января 2020 года.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца.
Новость по темеКристиан Эриксен покинул «Интер»
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
19:54
-
19:44
-
19:26
-
19:12
-
19:11
-
18:50
-
18:26
-
18:22
-
18:05
-
17:44
-
17:29
-
17:29
-
17:19
-
17:13
-
17:10
-
16:55
-
16:35
-
16:32
-
16:05
-
16:04
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:34
-
15:32
-
15:30
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:18
-
15:16
-
15:07
Партнерский контент