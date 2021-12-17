Эриксен попрощается с болельщиками «Интера» на одной из первых домашних игр 2022 года

Миланский «Интер» организует для полузащитника Кристиана Эриксена прощание со своими болельщиками на одном из первых домашних матчей в 2022 году. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



Сегодня стало известно, что итальянский клуб расторг контракт с датским футболистом из-за установленного у него кардиовертера-дефибриллятора, с которым запрещается участие в матчах итальянской Серии А. 29-летний футболист выступал за «Интер» с января 2020 года.



Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца.

Новость по теме Кристиан Эриксен покинул «Интер»