Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» выпустил специальный календарь в честь года голубого водяного тигра

«Зенит» выпустил специальный календарь в честь года голубого водяного тигра
Комментарии

«Зенит» выпустил специальный календарь в честь года голубого водяного тигра, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Каждая страница календаря украшена фотографией игрока или тренера основного состава «Зенита» с котом или кошкой на руках. Роли «домашних тигров» для фотосессии исполнили подопечные петербургского кошачьего приюта «Новый дом». Это учреждение для питомцев существует уже более пяти лет, в нем проживают более 100 котов и кошек разного возраста.

Помимо фотографий, на страницах календаря представлены анкеты питомцев, а также размещены QR-коды со ссылкой на сайт приюта. Там можно узнать о том, как помочь «Новому дому» и как забрать питомцев к себе домой.

Сине-бело-голубые уверены: новый «кошачий» календарь на 2022 год непременно наполнит дом его обладателя теплом и уютом, а также принесёт удачу во всех начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новость по теме
«Водку не люблю, кальсоны не ношу». Малком рассказал о жизни в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021