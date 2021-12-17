«Зенит» выпустил специальный календарь в честь года голубого водяного тигра, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
«Каждая страница календаря украшена фотографией игрока или тренера основного состава «Зенита» с котом или кошкой на руках. Роли «домашних тигров» для фотосессии исполнили подопечные петербургского кошачьего приюта «Новый дом». Это учреждение для питомцев существует уже более пяти лет, в нем проживают более 100 котов и кошек разного возраста.
Помимо фотографий, на страницах календаря представлены анкеты питомцев, а также размещены QR-коды со ссылкой на сайт приюта. Там можно узнать о том, как помочь «Новому дому» и как забрать питомцев к себе домой.
Сине-бело-голубые уверены: новый «кошачий» календарь на 2022 год непременно наполнит дом его обладателя теплом и уютом, а также принесёт удачу во всех начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы.
- 17 декабря 2021
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