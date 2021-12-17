Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Ромой»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на игру 18-го тура итальянской Серии А с «Ромой». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо в «Твиттере».
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 13,5 млн.
Матч «Аталанта» — «Рома» в рамках чемпионата Италии состоится завтра, 18 декабря. Начало – в 17:00 мск.
«Аталанта» с 37 очками в 17 матчах Серии А идёт на третьей строчке турнирной таблицы. «Рома» (28) – шестая.
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