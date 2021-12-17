Хави отреагировал на слухи о возможном переходе Холанда в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возможном переходе норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в состав сине-гранатовых.
«Присутствие Холанда в чемпионате Испании представляет интерес для всех нас, а особенно для Тебаса, будет он играть в «Барселоне» или в любой другой команде», — цитирует Хави спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на Barcacentre.
Ранее появилась информация, что Холанд рассматривает вариант с переходом в стан каталонцев. Однако нападающий настроен продолжить свои выступления в чемпионате Испании, только если клуб Хави в следующем сезоне примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В клубе рассматривают вариант с подписанием норвежца и считают, что летом финансовое положение «Барселоны» улучшится по сравнению с нынешней ситуацией.
Недавно форвард восстановился после травмы. После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне в 9 матчах Бундеслиги он забил 11 мячей.
- 17 декабря 2021
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