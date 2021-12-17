Киевское «Динамо» готово расстаться с Цыганковым, Де Пеной и Вербичем

Киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно готово расстаться с Виктором Цыганковым, Карлосом Де Пеной и Беньямином Вербичем, сообщает Meta-ratings.com.ua. По информации источника, все эти действия происходят с одобрения главного тренера команды Мирчи Луческу.



В случае достойных предложений по этим игрокам клуб рассмотрит полноценную продажу. Агентами футболистов соответствующая работа в этом направлении также уже началась.



Ранее стало известно, что полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который первую часть сезона провёл на правах аренды в одесском «Черноморце», попал в сферу интересов «Слована». Словацкий клуб рассчитывает также пригласить футболиста в свои ряды на правах аренды, а затем выкупить у киевского «Динамо», предложив сумму в районе € 2 млн.

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