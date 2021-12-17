Сулейманов впервые отличился за «Гиресунспор» в 14-м матче за клуб

Российский нападающий турецкого «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт в матче 17-го тура чемпионата страны с «Алтаем», отличившись на 31-й минуте. Для форварда этот гол стал первым за команду.
22-летний Сулейманов был арендован турецким клубом у «Краснодара» в сентябре 2021 года. Российский нападающий провёл за команду 13 матчей в чемпионате Турции, отдав две голевые передачи. В 14-й встрече Сулейманов сумел открыть счёт своим голам.
Арендное соглашение между «Краснодаром» и «Гиресунспором» рассчитано до конца текущего сезона. Контракт Сулейманова с российским клубом истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.
«Гиресунспор» благодаря победе над «Алтаем» может подняться на 11-ю строчку чемпионата Турции с 22 очками.
- 17 декабря 2021
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