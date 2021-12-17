«Астана» хочет избавиться от Гурмана. Ему поднял зарплату бывший директор клуба

«Астана» пытается расторгнуть контракт с защитником Марком Гурманом, сообщает Meta-ratings.kz. По информации источника, в 2021 году футболисту значительно улучшили условия, согласно новому контракту. Затем в июне его отец, генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман, по состоянию здоровья покинул свой пост.
В чемпионате Казахстана на счету Гурмана 12 матчей. Также Марк сыграл две игры в Лиге конференций.
Напомним, ранее Тихонов возглавлял «Астану». В октябре текущего года специалист был дисквалифицирован в Казахстане на два года. Такая санкция была выписана Тихонову после матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» в Алматы (0:1). В конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле и матч был продолжен.
- 17 декабря 2021
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