Валерий Карпин назвал лучший и худший матчи за время работы в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучший и худший матчи за время работы в национальной команде.
«Однозначно Словения особняком стоит из-за уровня соперника. Игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс ещё был достигнут необходимый результат. Пытались играть в футбол, получалось чуть лучше, чуть хуже. Были моменты как в позиционных, так и в быстрых атаках.
Худший матч – игра с Хорватией. Уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня. А именно с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией – ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Уже говорил много раз, что это полностью моя вина, из-за этого игра не получилась абсолютно», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 17 декабря 2021
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