С момента дебюта Мюллера лишь три игрока провели больше матчей за один клуб в топ-5 лиг

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер выйдет в стартовом составе в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом». Для футболиста эта встреча станет 400-й в чемпионате. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



В 399 матчах чемпионата Германии 32-летний Мюллер забил 133 гола и отдал 181 голевую передачу. Лишь Лионель Месси («Барселона», 442), Серхио Бускетс («Барселона», 431) и Стив Манданда («Марсель», 429) провели за один клуб из топ-5 чемпионатов больше матчей, чем немецкий полузащитник.



В нынешнем сезоне Мюллер в 25 матчах во всех турнирах стал автором семи голов и 16 голевых передач. Контракт футболиста с «Баварией» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает хавбека в € 30 млн.



«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 16 туров, набрав 40 очков.