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«Лацио» обыграл «Дженоа». Команда Шевченко находится в зоне вылета в Серии А

«Лацио» обыграл «Дженоа». Команда Шевченко находится в зоне вылета в Серии А
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Сегодня, 17 декабря, состоялся матч между «Лацио» из Рима и «Дженоа» из Генуи. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол в матче забил испанский нападающий «орлов» Педро Родригес. В качестве ассистента выступил Фелипе Андерсон. На 75-й минуте преимущество укрепил Франческо Ачерби. Голевую передачу ему отдал Луис Альберто. Маттиа Цаканьи на 81-й минуте игры забил третий гол своей команды. Однако подопечные Шевченко смогли отквитать один мяч в концовке. Филиппо Мелегони записал на свой счёт забитый гол.

«Дженоа», возглавляемый Андреем Шевченко, занимает 17-е место в Серии А. Команда украинского специалиста в 18 играх чемпионата набрала 10 очков и находится в зоне вылета. «Лацио» (28) располагается на восьмом месте в национальном первенстве. «Интер» (40) является действующим победителем Серии А и на данный момент лидирует в итальянском первенстве.

Италия - Серия А. 18-й тур
17 декабря 2021, пятница. 20:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Родригес – 36'   2:0 Ачерби – 75'   3:0 Цаканьи – 81'   3:1 Мелегони – 86'
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