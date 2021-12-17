«Лацио» обыграл «Дженоа». Команда Шевченко находится в зоне вылета в Серии А

Сегодня, 17 декабря, состоялся матч между «Лацио» из Рима и «Дженоа» из Генуи. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол в матче забил испанский нападающий «орлов» Педро Родригес. В качестве ассистента выступил Фелипе Андерсон. На 75-й минуте преимущество укрепил Франческо Ачерби. Голевую передачу ему отдал Луис Альберто. Маттиа Цаканьи на 81-й минуте игры забил третий гол своей команды. Однако подопечные Шевченко смогли отквитать один мяч в концовке. Филиппо Мелегони записал на свой счёт забитый гол.

«Дженоа», возглавляемый Андреем Шевченко, занимает 17-е место в Серии А. Команда украинского специалиста в 18 играх чемпионата набрала 10 очков и находится в зоне вылета. «Лацио» (28) располагается на восьмом месте в национальном первенстве. «Интер» (40) является действующим победителем Серии А и на данный момент лидирует в итальянском первенстве.