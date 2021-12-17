Алан Смит — о Влаховиче: будем надеяться, что «Арсенал» будет умным и быстрым на рынке

Бывший футболист «Арсенала» Алан Смит считает, что команде нужен нападающий итальянской «Фиорентины» Душан Влахович.



«Я предполагаю, что «Арсенал» будет искать молодого игрока из Европы. Кто-то вроде Душана Влаховича, который не будет дешёвым подписанием, но смог бы соответствовать всем требованиям. Я уверен, что аналитическая команда «Арсенала» изучает всю нужную статистику, чтобы понять, кто подойдёт клубу и будет более доступным вариантом.



Многим клубам нужен такой нападающий. Будем надеяться, что «Арсенал» будет умным и быстрым на трансферном рынке», — приводит слова Смита Sky Sports.



Контракт 21-летнего Влаховича истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает сербского нападающего в € 50 млн.

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