Леонид Федун назвал Россию футбольным лилипутом

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил состояние российского футбола.

«Как бы обидно это не звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола», – заявил Федун в эфире телеканала «Россия 24».

Сборная России не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира. Чтобы попасть в финальную часть мирового первенства, подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта.