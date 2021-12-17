Леонид Федун назвал Россию футбольным лилипутом
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Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил состояние российского футбола.
«Как бы обидно это не звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола», – заявил Федун в эфире телеканала «Россия 24».
Сборная России не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира. Чтобы попасть в финальную часть мирового первенства, подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта.
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