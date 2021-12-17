Леонид Федун: трачу собственные деньги, чтобы «Спартак» жил и развивался
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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своих доходах.
«Хорошо зарабатывают в футболе агенты — до 9 млрд рублей агентских комиссий от футбольных клубов. Для агентов это бизнес, а для остальных — благотворительность. Вот я сказал, что трачу собственные деньги, чтобы «Спартак» жил и развивался. И стадион тоже построен на частные инвестиции, и сегодня только они обеспечивают продвижение «Спартаку», — сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Новость по темеЛеонид Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на «Спартак»
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