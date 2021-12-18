Катарский критик условий труда рабочих на ЧМ-2022 проведёт три года в тюрьме

Критик Абдулла Ибхайс, который критиковал условия труда рабочих, готовящих Катар к чемпионату мира — 2022, приговорён к трём годам лишения свободы. Об этом сообщает nrk.no.



В пресс-релизе семьи Ибхайса сказано, что заседание по его делу длилось меньше минуты, а суд не обосновал приговор. В апреле Ибхайс был приговорён к пяти годам лишения свободы за нецелевое использование государственных средств. Мужчина обжаловал приговор, и наказание было изменено до трёх лет лишения свободы.



Ибхайс ранее был директором по коммуникациям организации чемпионата мира — 2022 в Катаре. Он критически оценивал условия труда мигрантов в стране.



Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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