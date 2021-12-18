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Маркевич объяснил, почему Мампасси вряд ли будет вызываться в сборную Украины

Маркевич объяснил, почему Мампасси вряд ли будет вызываться в сборную Украины
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Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход защитника «Шахтёра» Марка Мампасси в московский «Локомотив». Футболист стал игроком железнодорожников 17 декабря.

«Насчёт российского гражданства не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются», — приводит слова Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Ранее сообщалось, что 18-летний Мампасси при переходе в «Локомотив» возьмёт российское гражданство. Защитник родился в Донецке и выступал за молодёжные сборные Украины.

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