«Интер» разгромил «Салернитану» и укрепил своё лидерство в Серии А

Сегодня, 18 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Салернитаной». Команды встречались на стадионе «Маурицио Мариани» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 5:0 в пользу миланского клуба.

Счёт в игре на 11-й минуте после паса Хакана Чалханоглу открыл Иван Перишич. На 33-й минуте отличился Дензел Дюмфрис. Во 2-м тайме Алексис Санчес довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте Лаутаро Мартинес забил очередной гол гостей. Под занавес матча Роберто Гальярдини установил итоговый счёт в матче.

«Интер» (43) является действующим победителем Серии А и на данный момент лидирует в итальянском первенстве. «Салернитана» имеет в своём активе 8 очков и замыкает турнирную таблицу итальянского национального первенства.