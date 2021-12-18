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Игрок сборной Армении Ваган Бичахчян может оказаться в одном из клубов РПЛ

Игрок сборной Армении Ваган Бичахчян может оказаться в одном из клубов РПЛ
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22-летний атакующий полузащитник сборной Армении и словацкой «Жилины» Ваган Бичахчян заинтересовал клубы Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил представитель футболиста Юрий Горбенко.

«Мы ведём сейчас диалог с несколькими клубами из верхней части таблицы РПЛ о переходе Вагана Бичахчяна. Это талантливый армянский игрок, который к тому же может не считаться у нас легионером», — цитирует Горбенко «Спорт-экспресс».

Контракт игрока с «Жилиной» рассчитан до 31 декабря 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 600 тыс. В текущем сезоне на счету Бичахчяна 23 матча за «Жилину» во всех турнирах, в которых он отметился 10 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

Отметим, что в 2016 году британское издание The Guardian включило Бичахчяна в список 60 лучших молодых футболистов мира 1999 года рождения. В октябре этого же года футболист проходил просмотр в московском ЦСКА и даже принял участие в товарищеском матче с «Анжи» (2:0).

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