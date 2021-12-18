Калиниченко: ну, какой в этом году Месси? Левандовски однозначно!

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко выразил мнение о том, что награду лучшему футболисту 2021 года – «Золотой мяч» должен был получить 33-летний польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, побивший накануне рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год.
«Ну нет, ну какой в этом году Месси? Левандовски однозначно!» — гласит публикация Калиниченко в «Твиттере» после завершения матча 17-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (4:0), в которой Роберту и удалось покорить легендарный рекорд.
Напомним, «Золотой мяч» по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».
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