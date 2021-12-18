Президент «Парижа» эмоционально прокомментировал скандал в матче с «Лионом»

Президент «Парижа» Пьерр Ферраччи прокомментировал отмену матча 1/32 Кубка Франции с «Лионом» из-за массовых беспорядков фанатов в перерыве встречи, который вылились на футбольное поле.
«Это должен был быть большой праздник, но на нём оказалась группа скотов. Президенту «Лиона» Жан-Мишелю Олясу придётся успокаивать своих фанатиков. В 2019 году мы смогли справиться с поклонниками этого клуба. Нам не нужно получать никаких уроков. Мы думали, что охраны хватит и на этот раз.
Каждый должен брать на себя ответственность. Нам нужно перестать выдумывать. Санкции должны быть образцовыми. Я слышал в кулуарах вещи, которые невозможно понять. Мы понимаем, откуда начались подобные инциденты.
Я не допущу, чтобы матч был переигран. Инциденты всегда случаются с одними и теми же клубами. Это не фанаты. Оляс, тебе нужно навести порядок в доме. Ты унесёшь за собой весь французский футбол», — приводит слова Ферраччи Get French Football News.
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