Президент «Лиона» высказался о скандально прерванном матче с «Парижем» в Кубке Франции

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал отмену гостевого матча 1/32 Кубка Франции с «Парижем» (1:1), которая была прервана после первого тайма из-за беспорядков на стадионе.
«Мы примем крайне жёсткие меры против всех, кто будет опознан. Мы знаем, кто должен был приехать на выезд. Мы находимся в процессе подачи иска, чтобы показать, что наше желание состоит в том, чтобы наказать тех, кто заслуживает этого, но также мы хотим выяснить, кто несёт ответственность за произошедшее.
Ответственность размылена, это социальная проблема… Однако отмечу, что первые файеры, брошенные в болельщиков «Лиона», были выпущены не фанатами нашего же клуба. Затем начались беспорядки. Мы также видели на поле сотни людей, которые не были жителями Лиона. Нам нужно проанализировать и найти виновных.
Мы будем наказывать их, но мы не можем взять на себя всю ответственность. Что касается меня, я не думаю, что мы несём ответственность за инциденты, но когда-то мы породили вещи, которые никогда не должны видеть на футбольном стадионе», — цитирует Оляса Get French Football News.
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