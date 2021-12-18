Коронавирус у Гвардиолы не подтвердился. Он сможет руководить «Сити» в игре с «Ньюкаслом»

50-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский «Манчестер Сити», сдал повторный тест на коронавирус после того, как первый показал сомнительный результат, сообщает Sky Sports.

Второй анализ показал, что тренер здоров и сможет руководить командой в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед». Ранее испанский специалист сообщил, что несколько сотрудников «Манчестер Сити» заразились коронавирусом.

Видеообзоор матча 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед» (7:0):

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Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» должен пройти в воскресенье, 19 декабря. Начало – 17:00 мск. «Горожане» идут на первом месте в турнирной таблице АПЛ, «сороки» — на 19-м.