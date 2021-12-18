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Награждение лучших комментаторов России. Прямая трансляция на «Чемпионате»

Награждение лучших комментаторов России. Прямая трансляция на «Чемпионате»
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В здании Олимпийского комитета России проходит торжественная церемония вручения наград III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!). Подводятся итоги в 16 номинациях, включая номинацию «Народный голос спорта» — лучшего, по мнению читателей «Чемпионата», комментатора 2021 года.

Все номинации:

  • Премия «Народный голос спорта»
  • Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».
  • Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»
  • Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»
  • Специальный приз «Сила в движении»
  • Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»
  • Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»
  • Специальный приз «Голос профессии»
  • Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»
  • Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»
  • Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»
  • Специальный приз «Золотой голос»
  • Специальный приз официального партнёра Премии
  • Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»
  • Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»
  • Специальный приз РАСК «Чемпион».
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