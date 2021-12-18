Награждение лучших комментаторов России. Прямая трансляция на «Чемпионате»

В здании Олимпийского комитета России проходит торжественная церемония вручения наград III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!). Подводятся итоги в 16 номинациях, включая номинацию «Народный голос спорта» — лучшего, по мнению читателей «Чемпионата», комментатора 2021 года.

Все номинации: