Награждение лучших комментаторов России. Прямая трансляция на «Чемпионате»
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В здании Олимпийского комитета России проходит торжественная церемония вручения наград III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!). Подводятся итоги в 16 номинациях, включая номинацию «Народный голос спорта» — лучшего, по мнению читателей «Чемпионата», комментатора 2021 года.
Все номинации:
- Премия «Народный голос спорта»
- Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».
- Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»
- Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»
- Специальный приз «Сила в движении»
- Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»
- Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»
- Специальный приз «Голос профессии»
- Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»
- Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»
- Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»
- Специальный приз «Золотой голос»
- Специальный приз официального партнёра Премии
- Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»
- Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»
- Специальный приз РАСК «Чемпион».
Комментарии
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