Юлиан Нагельсман подвёл итоги первого круга чемпионата Германии для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» и подвёл итоги первого круга.



«Ощущения прекрасные. Я очень доволен итогами первого круга. Нам противостоял соперник, играющий компактно и очень организованно. После того, как мы открыли счёт, нам повезло в двух эпизодах, когда они могли забить. Но в целом мы здорово контролировали игру. Мы оказывали сильное давление, особенно во втором тайме, и не позволяли сопернику вести контратакующую игру. Это впечатляло. В итоге мы заслужили победу и забили красивые голы», – цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».



Подопечные Юлиана Нагельсмана лидируют в чемпионате Германии. Команда из Мюнхена набрала 43 очка в 17 играх национального первенства.