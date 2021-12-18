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Юлиан Нагельсман подвёл итоги первого круга чемпионата Германии для «Баварии»

Юлиан Нагельсман подвёл итоги первого круга чемпионата Германии для «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» и подвёл итоги первого круга.

«Ощущения прекрасные. Я очень доволен итогами первого круга. Нам противостоял соперник, играющий компактно и очень организованно. После того, как мы открыли счёт, нам повезло в двух эпизодах, когда они могли забить. Но в целом мы здорово контролировали игру. Мы оказывали сильное давление, особенно во втором тайме, и не позволяли сопернику вести контратакующую игру. Это впечатляло. В итоге мы заслужили победу и забили красивые голы», – цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

Подопечные Юлиана Нагельсмана лидируют в чемпионате Германии. Команда из Мюнхена набрала 43 очка в 17 играх национального первенства.

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