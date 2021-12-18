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Конте приходится заменять игроков манекенами на тренировках «Тоттенхэма»

Конте приходится заменять игроков манекенами на тренировках «Тоттенхэма»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, как справляется с отсутствием большого количества игроков на тренировках из-за коронавируса.

«Три дня мы не проводили тренировок, а затем устроили занятие с 12 футболистами. Было довольно нелегко тренироваться в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то», — цитирует Конте Daily Mail.

Напомним, матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» перенесён из-за вспышки COVID-19 в обеих командах. Стоит напомнить, что это уже третий отменённый матч «Тоттенхэма» подряд. Ранее из-за эпидемиологической ситуации был перенесён матч «шпор» в Лиге конференций с французским «Ренном», а также игра 16-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион».

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