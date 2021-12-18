Роналду рассказал, как Фергюсон помог ему, когда отец португальца попал в больницу

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о том, как бывший главный тренер английской команды Алекс Фергюсон помог ему.
«Наверное, он не помнит, но я расскажу, потому что это красивая история. Однажды мой отец попал в больницу, и я был сильно подавлен. Я поговорил с сэром Алексом, и он сказал: «Криштиану, можешь уехать на два или три дня». У команды были сложные матчи, и я был ключевым игроком на тот момент. Он сказал: «Будет тяжело, потому что впереди нас ждут непростые игры, но я понимаю твою ситуацию и разрешаю тебе уехать, чтобы увидеться с отцом». Для меня это было очень важно. Важнее победы в Лиге чемпионов, чемпионства в английской Премьер-лиге, кубков и прочего. Я уважаю сэра Алекса, потому что он всегда держит своё слово. Я ценю это», — приводит слова Роналду пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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