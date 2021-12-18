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«На бумаге кажется просто, но это не так». Индзаги — о 5 сухих победах «Интера» подряд

«На бумаге кажется просто, но это не так». Индзаги — о 5 сухих победах «Интера» подряд
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал пятиматчевую серию клуба в чемпионате Италии без пропущенных голов.

«На бумаге эти победы кажутся простыми, но на самом деле это не так. Ребята показали правильный настрой с самого начала, я внес коррективы, но они были незаметны, поскольку никто не сбавлял оборотов. Впереди у нас девятая игра за 25 дней, последнее усилие перед паузой на Рождество, так что нужно стиснуть зубы и терпеть», — цитирует Индзаги Football Italia.

18 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Салернитаной» (5:0). «Интер» (43) является действующим победителем Серии А и на данный момент лидирует в итальянском первенстве. «Салернитана» имеет в своём активе 8 очков и замыкает турнирную таблицу итальянского национального первенства.

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