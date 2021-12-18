«На бумаге кажется просто, но это не так». Индзаги — о 5 сухих победах «Интера» подряд

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал пятиматчевую серию клуба в чемпионате Италии без пропущенных голов.
«На бумаге эти победы кажутся простыми, но на самом деле это не так. Ребята показали правильный настрой с самого начала, я внес коррективы, но они были незаметны, поскольку никто не сбавлял оборотов. Впереди у нас девятая игра за 25 дней, последнее усилие перед паузой на Рождество, так что нужно стиснуть зубы и терпеть», — цитирует Индзаги Football Italia.
18 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Салернитаной» (5:0). «Интер» (43) является действующим победителем Серии А и на данный момент лидирует в итальянском первенстве. «Салернитана» имеет в своём активе 8 очков и замыкает турнирную таблицу итальянского национального первенства.
- 18 декабря 2021
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:25
-
10:03
-
09:57
-
09:48
-
09:39
-
09:28
-
04:49
-
04:36
-
03:49
-
03:36
-
03:17
-
02:59
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:14
-
00:37
-
00:34
-
00:26
-
00:24
-
00:19
-
00:18
- 17 декабря 2021
-
23:39
-
23:35
-
23:24
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:00
-
22:50
-
22:47
-
22:29