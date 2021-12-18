Роналду: Фергюсон для меня как отец в футболе

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об отношении к бывшему главному тренеру манкунианцев Алексу Фергюсону.
«Мне было сложно поверить во всё, что происходило. Представьте, что вам 18 лет, вы переходите из «Спортинга» и играете со звёздами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Сульшером. Я немного нервничал, но сэр Алекс очень помог мне, общаясь со мной. Иногда он приглашал меня к себе в офис с переводчиком, но это неважно. Важно было то, что он рассказывал мне о вещах, которые необходимы для роста как в футбольном, так и в личностном плане. Я очень ценю его помощь. Я всегда говорю, что он для меня как отец в футболе», — приводит слова Роналду пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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