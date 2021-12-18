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Итальянский журналист — о Кокорине: кто приобретёт футболиста, который так играет?

Итальянский журналист — о Кокорине: кто приобретёт футболиста, который так играет?
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Итальянский журналист Лука Каламаи поделился мнением о выступлении российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в матче 2-го раунда Кубка Италии с «Беневенто» (2:1).

«Как давно Кокорин не выходил на поле в стартовом составе? Больше года. Что он мог сделать? Это было непросто. О нём трудно что-то сказать. Россиянин не имеет отношения ни к чему прекрасному, что переживает «Фиорентина». Кто приобретёт футболиста, который так играет? Не знаю, каким будет его будущее. Я слышал об интересе из России, но это уже никому не нравится», — приводит слова Каламаи Fiorentina News со ссылкой на Radio Bruno.

В матче с «Беневенто» Кокорин вышел в стартовом составе, был заменён на 76-й минуте и не отметился результативными действиями.

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