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Альфонсо Дэвис: Роберт Левандовски – лучший форвард в мире прямо сейчас

Альфонсо Дэвис: Роберт Левандовски – лучший форвард в мире прямо сейчас
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился мнением об игре нападающего Роберта Левандовского.

«Он лучший нападающий в мире прямо сейчас. Роберт находится на вершине своей игры. Это потрясающе, когда такой парень играет и забивает за нас. Мы хотим, чтобы он продолжал в том же духе в 2022 году», – цитирует Дэвиса пресс-служба Бундеслиги.

Накануне нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Вольфсбурга» в 17-м туре Бундеслиги. Этот гол стал для польского форварда 43-м в чемпионате Германии за календарный год. Он обновил рекорд турнира, который ранее принадлежал Герду Мюллеру.

33-летний Левандовски в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал голевую передачу в 17 матчах чемпионата Германии. Контракт польского нападающего истекает в 2023 году.

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