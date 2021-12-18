Симеоне – о возможном трансфере Феликса: я открыт для любых вариантов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном уходе нападающего команды Жоау Феликса в предстоящее трансферное окно.



«Я всё понимаю и открыт для любых возможных вариантов. Самое главное — это интересы команды, а Жоау — её важная часть. Он должен повторить всё то, что показал в матче с «Реалом» (0:2). Он сыграл 30-35 минут и продемонстрировал весь свой талант. Будем надеяться, что он повторит это, потому что именно такой игрок нужен «Атлетико», — цитирует Симеоне Goal.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В конце ноября футболист пропустил чуть больше недели из-за проблем с икроножной мышцей.

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