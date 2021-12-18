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АПЛ и правительство Великобритании призвали футболистов вакцинироваться

АПЛ и правительство Великобритании призвали футболистов вакцинироваться
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Английская Премьер-лига и правительство Великобритании призвали футболистов сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Напомним, половина матчей чемпионата Англии, которые должны были пройти в эти выходные, были отложены из-за вспышек коронавируса в клубах. В результате 19 матчей турнира были перенесены. При этом 25% футболистов английской Премьер-лиги заявили, что не планируют вакцинироваться…

«Мы коллективно подчеркнули важность вакцинации. Это никогда не было столь важно, как сейчас. Пожалуйста, призовите тех, кто не прошёл полную вакцинацию, сделать это — а тех, кто не вакцинирован, получить свою дозу вакцины, которая, по-видимому, является единственной сильной защитой от омикрон-штамма», — приводит слова исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса BBC.

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