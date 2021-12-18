Тьяго Алькантара: никогда не бываю доволен своим выступлением, всегда хочу большего

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара признался, что не бывает полностью удовлетворён своей игрой.
«Я из тех людей, которые всегда хотят большего. Я никогда не бываю доволен своим выступлением, всегда жду большего. Конечно, я пришёл в такой клуб, как «Ливерпуль», чтобы стараться побеждать в каждом матче. Если выхожу в стартовом составе, это намного лучше.
В прошлом сезоне я освоился в команде, но ситуация сейчас не самая простая. В этот странный период нашей жизни мы должны адаптироваться к ситуации и попытаться пройти через неё наилучшим образом», — приводит слова Алькантары пресс-служба «Ливерпуля».
«Ливерпуль» набрал 40 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 18 декабря 2021
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:29
-
13:23
-
13:14
-
12:57
-
12:41
-
12:34
-
11:56
-
11:51
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:25
-
10:03
-
09:57
-
09:48
-
09:39
-
09:28
-
04:49
-
04:36
-
03:49
-
03:36
-
03:17
-
02:59
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:14
-
00:37
-
00:34
-
00:26
-
00:24
-
00:19