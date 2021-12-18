Тьяго Алькантара: никогда не бываю доволен своим выступлением, всегда хочу большего

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара признался, что не бывает полностью удовлетворён своей игрой.



«Я из тех людей, которые всегда хотят большего. Я никогда не бываю доволен своим выступлением, всегда жду большего. Конечно, я пришёл в такой клуб, как «Ливерпуль», чтобы стараться побеждать в каждом матче. Если выхожу в стартовом составе, это намного лучше.



В прошлом сезоне я освоился в команде, но ситуация сейчас не самая простая. В этот странный период нашей жизни мы должны адаптироваться к ситуации и попытаться пройти через неё наилучшим образом», — приводит слова Алькантары пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 40 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»:

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