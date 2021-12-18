Байрамян: не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о решении выбрать сборную Армении, а не России.



«Я не жалею о принятом решении. Я сыграл достаточно матчей за сборную Армении, мне всё нравится. У меня была возможность сыграть против сборной Германии в футболке Армении. Меня даже в национальной команде подкалывают: «Чё, ты не жалеешь?». Нет, не жалею! Как случилось, так случилось. Я всегда говорил, что Армения – моя историческая родина, но и Россия мне не чужая. В России я провёл всю свою карьеру, здесь я живу, она подарила мне возможность играть в футбол. Это тоже моя родина! А откуда мы знаем, вызвал ли бы меня Георгиевич в сборную России, если бы я не принял решения играть за сборную Армении? Я точно не жалею, что выбрал Армению. Считаю, что принял правильное решение», — цитирует Байрамяна «РБ-Спорт».

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