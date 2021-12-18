Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байрамян: не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России

Байрамян: не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о решении выбрать сборную Армении, а не России.

«Я не жалею о принятом решении. Я сыграл достаточно матчей за сборную Армении, мне всё нравится. У меня была возможность сыграть против сборной Германии в футболке Армении. Меня даже в национальной команде подкалывают: «Чё, ты не жалеешь?». Нет, не жалею! Как случилось, так случилось. Я всегда говорил, что Армения – моя историческая родина, но и Россия мне не чужая. В России я провёл всю свою карьеру, здесь я живу, она подарила мне возможность играть в футбол. Это тоже моя родина! А откуда мы знаем, вызвал ли бы меня Георгиевич в сборную России, если бы я не принял решения играть за сборную Армении? Я точно не жалею, что выбрал Армению. Считаю, что принял правильное решение», — цитирует Байрамяна «РБ-Спорт».

Новость по теме
Хорен Байрамян: готов умереть за «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021