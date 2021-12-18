«Барселона» рассчитывает подписать контракт с Кавани до конца сезона
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«Барселона» рассчитывает подписать контракт с нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани до конца сезона-2021/2022, сообщает Marca. Согласно сведениям источника сам форвард уже принял предложение сине-гранатовых.
34-летний Кавани выступает за английскую команду с октября прошлого года. Его действующее соглашение истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий в пяти матчах английской Премьер-лиги забил гол. Также на его счету 60 минут на поле в трёх матчах Лиги чемпионов. Ранее Кавани выступал в составе «ПСЖ», «Наполи», «Палермо» и «Данубио».
«Манчестер Юнайтед» до конца календарного года предстоит сыграть с «Ньюкаслом» и «Бёрнли», также у команды Ральфа Рангника в запасе перенесённая игра с «Брайтоном».
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