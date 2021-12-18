Агент Эриксена: Кристиан продолжит профессиональную карьеру

Агент Мартин Шутс, представляющий интересы полузащитника Кристиана Эриксена, сообщил, что футболист продолжит профессиональную деятельность.



«Могу заверить, что Кристиан продолжит профессиональную карьеру. Несколько недель назад со мной связались два клуба по поводу возможного контракта с Кристианом», — приводит слова Шутса La Gazzetta dello Sport.



Напомним, вчера, 17 декабря, «Интер» объявил об уходе Эриксена из команды. 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.

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