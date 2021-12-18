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Кирилл Боженов вернулся в «Ростов»

Кирилл Боженов вернулся в «Ростов»
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Защитник Кирилл Боженов вернулся в «Ростов», сообщает пресс-служба клуба. С лета 2021 года на правах аренды он выступал за «Химки».

Ранее стало известно, что «Спартак» изучает возможность приобретения флангового защитника Кирилла Боженова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Красно-белые хотят расширить обойму защитников и интересуются молодым игроком «Ростова».

Напомним, Кирилл Боженов перешёл из «Химок» в «Ростов» в мае 2021 года и подписал пятилетний контракт с клубом. Позже 21-летний защитник был отправлен в аренду в подмосковный клуб. В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями в составе «Химок».

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