Защитник Кирилл Боженов вернулся в «Ростов», сообщает пресс-служба клуба. С лета 2021 года на правах аренды он выступал за «Химки».



Ранее стало известно, что «Спартак» изучает возможность приобретения флангового защитника Кирилла Боженова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Красно-белые хотят расширить обойму защитников и интересуются молодым игроком «Ростова».



Напомним, Кирилл Боженов перешёл из «Химок» в «Ростов» в мае 2021 года и подписал пятилетний контракт с клубом. Позже 21-летний защитник был отправлен в аренду в подмосковный клуб. В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями в составе «Химок».

Новость по теме «Спартак» интересуется защитником Кириллом Боженовым