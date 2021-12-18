Кирилл Боженов вернулся в «Ростов»
Поделиться
Защитник Кирилл Боженов вернулся в «Ростов», сообщает пресс-служба клуба. С лета 2021 года на правах аренды он выступал за «Химки».
Ранее стало известно, что «Спартак» изучает возможность приобретения флангового защитника Кирилла Боженова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Красно-белые хотят расширить обойму защитников и интересуются молодым игроком «Ростова».
Напомним, Кирилл Боженов перешёл из «Химок» в «Ростов» в мае 2021 года и подписал пятилетний контракт с клубом. Позже 21-летний защитник был отправлен в аренду в подмосковный клуб. В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями в составе «Химок».
Новость по теме«Спартак» интересуется защитником Кириллом Боженовым
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
15:26
-
15:24
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:29
-
13:23
-
13:14
-
12:57
-
12:41
-
12:34
-
11:56
-
11:51
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:25
-
10:03
-
09:57
-
09:48
-
09:39
-
09:28
-
04:49
-
04:36
-
03:49
-
03:36
-
03:17
-
02:59
-
01:49
-
01:38
Партнерский контент