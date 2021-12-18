Агент Кабрала подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Зенита»

Паулу Питомбейра, агент нападающего «Базеля» Артура Кабрала, подтвердил информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту.



«Это правда. «Зенит» действительно интересуется Кабралом», — цитирует Питомбейру «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что российский клуб намерен предложить за игрока € 11 млн. Ещё € 3 млн санкт-петербургский клуб готов выплатить в качестве бонусов. Отмечается, что «Базель» рассчитывает выручить за трансфер Кабрала € 15 млн.



В предыдущем розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. 23-летний футболист является воспитанником «Сеары» и «Палмейраса». В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.