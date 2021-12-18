В день матча «Аталанта» — «Рома» в Бергамо произошло землетрясение
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На севере Италии произошло землетрясение, сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, толчки магнитудой от 4,3 до 4,8 балла были зафиксированы в Бергамо и Милане. Напомним, сегодня, 18 декабря, запланировано проведение матча 18-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Рома». Встреча команд должна пройти на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало игры — в 17:00 мск.
Напомним, в составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
«Аталанта» в 17 матчах набрала 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (28) — на 6-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (43).
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