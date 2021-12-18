Сегодняшний матч «Астон Вилла» — «Бёрнли» перенесён из-за вспышки ковида у хозяев

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги» «Астон Вилла» — «Бёрнли», который должен был пройти сегодня, 18 декабря, перенесён, сообщает «твиттер» «львов».
«Астон Вилла» может подтвердить, что сегодняшний матч Премьер-лиги с «Бёрнли» перенесён в связи с увеличением числа заболевших COVID-19 в нашем составе», — написала пресс-служба бирмингемского клуба.
Новая дата проведения игры пока что не определена. Ранее из-за ковида было перенесено несколько матчей 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ.
«Астон Вилла» набрала 22 очка в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» заработал 11 очков за 17 матчей, команда располагается на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Норвич» — «Астон Вилла»:
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