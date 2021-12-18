Анчелотти: сейчас «Барселона» не является конкурентом «Реала» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за чемпионский титул в чемпионате Испании.



«Сейчас «Барселона» не является нашим прямым конкурентом в чемпионате Испании, потому что другие команды ближе к нам. Но у них есть потенциал для роста. Будь я тренером «Барселоны», сказал бы то же, что и Хави», – цитирует Анчелотти Marca.



Тренер «Барселоны» Хави ранее не исключил, что сине-гранатовые выиграют чемпионат Испании.



«Реал» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Действующий чемпион Испании – «Атлетико». «Барселона» набрала 24 очка в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.