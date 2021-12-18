«Сказал, что должен пойти в туалет любой ценой». Нагельсман — об экстренной замене Павара
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман объяснил экстренную замену защитника Бенжамена Павара в концовке матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (4:0).
«Мы хотели провести замены, но в этот момент Бенжи сказал тренерам по-французски, что должен оказаться в туалете любой ценой. Потом он сказал, что может подождать ещё несколько секунд, в течение которых сделал несколько хороших передач. Как только мяч перешёл на другую половину поля, он воспользовался возможностью, чтобы удовлетворить свои потребности», — приводит слова Нагельсмана L'Equipe.
На 83-й минуте встречи Павар, игравший с первых минут, внезапно покинул поле и убежал в подтрибунное помещение. Вместо него вышел форвард Малик Тилльман.
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