Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче»

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг, арендованный у «Севильи», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах 31-летнего игрока заинтересован «Фенербахче», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «Барселона» хочет избавиться от форварда. Сам футболист понимает, что у него мало шансов заиграть в каталонском клубе. «Фенербахче» хочет заполучить нидерландца во время зимнего трансферного окна.
«Барселона» арендовала де Йонга на сезон у «Севильи» минувшим летом. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Люк сыграл в восьми матчах и забил один гол. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландского нападающего составляет € 7,5 млн.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:
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