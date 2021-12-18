Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Ромой»

«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Ромой». Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе клуба из Бергамо.



«Аталанта»: Муссо, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Пеццелла, Пашалич, Иличич, Сапата.



Матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Рома» пройдёт сегодня, 18 декабря, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 17:00 мск. Ранее в регионе произошло землетрясение.

«Аталанта» набрала 37 очков в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (28) — на 6-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 18 встречах набравший 43 очка.