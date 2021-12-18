Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Ромой»
Поделиться
«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Ромой». Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе клуба из Бергамо.
«Аталанта»: Муссо, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Пеццелла, Пашалич, Иличич, Сапата.
Матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Рома» пройдёт сегодня, 18 декабря, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 17:00 мск. Ранее в регионе произошло землетрясение.
«Аталанта» набрала 37 очков в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (28) — на 6-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 18 встречах набравший 43 очка.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:11
-
17:02
-
16:56
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:28
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:54
-
15:26
-
15:24
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:29
-
13:23
-
13:14
-
12:57
-
12:41
-
12:34
-
11:56
-
11:51
-
11:01
-
11:00
Партнерский контент