Антуан Гризманн не попал в заявку на матч с «Севильей»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не попал в заявку на матч 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей», сообщает пресс-служба мадридского клуба.



У 30-летнего французского футболиста диагностирована мышечная травма правого бедра. Французу предстоит пройти курс физиотерапии. Матч «Севилья» — «Атлетико» состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 23.00 мск.



Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 17-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Атлетико». Хозяева одержали победу – 2:0.



«Реал» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 16 матчей набрал 29 очков, «матрасники» располагаются на 4-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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