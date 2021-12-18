Хави: не можем исключать, что «Барселона» победит в Примере. Всякое бывает

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о перспективах каталонского клуба в нынешнем розыгрыше испанской Примеры.
«Если посмотреть на ситуацию реалистично, мы можем выиграть титул. Не можем исключать, что победим в Примере. Всякое бывает. Мы должны бороться за трофеи. Я настроен позитивно, но и реалистично.
Нам не хватает взаимопонимания на футбольном уровне. Некоторым игрокам сложно понять нашу позиционную игру, странно видеть такое в «Барселоне». Мы занимаем 8-е место в турнирной таблице, нужно менять ситуацию. Нам необходима смелость. Игроки прикладывают большие усилия, у них хороший настрой.
Мы должны продолжать работать и верить в то, что делаем. Это правильный путь. Нужно бороться за Кубок, Суперкубок и расти. Эмоции ни к чему хорошему не приводят. Нужен прогресс, он приведёт к победе», — цитирует Хави Marca.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:
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