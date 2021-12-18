«Наполи» заинтересован в подписании защитника «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Наполи», сообщает Calcio In Pillole.



По информации источника, итальянский клуб рассматривает Санчеса в качестве замены Костасу Маноласу, который перешёл в «Олимпиакос».



Колумбиец выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года, куда перешёл из «Аякса» за € 42 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Давинсон Санчес сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Норвич»:

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