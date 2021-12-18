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В Москве проходит церемония вручения премии «Голос спорта»

В Москве проходит церемония вручения премии «Голос спорта»
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В Олимпийском комитете России проходит торжественная церемония вручения III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта», которая учреждена и проводится уже в третий раз Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Президента ОКР Станислава Позднякова.

Партнёром премии второй год подряд является футбольный клуб «Динамо-Москва». Динамовцы учредили собственную премию «Сила в движении», и активно участвуют в благотворительной помощи ветеранам профессии. В этом году специальный приз ФК «Динамо-Москва» «Сила в движении» получил Виктор Гусев.

При активном участии «Динамо» награды в ходе церемонии вручения премии спортивных комментаторов «Голос спорта» получили заслуженные ветераны комментаторского цеха и телевидения Николай Попов, Ян Садеков и Борис Майоров.

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