Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал выбор между форвардами «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Они оба очень сильны. Это очень сложный выбор. Если я всё-таки должен выбирать, то выберу Месси. Я играл вместе с ним и знаю, что всё, что он делает, даровано ему природой», — приводит слова Ибрагимовича AS.
40-летний шведский форвард выступал вместе с Месси в «Барселоне» в сезоне-2009/2010. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец играет за «ПСЖ», забив гол и отдав пять голевых передач в 10 матчах французской Лиги 1. На его счету также пять голов в пяти матчах Лиги чемпионов.
36-летний Роналду в 13 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал две голевые передачи. В пяти матчах Лиги чемпионов португалец забил шесть голов.
- 18 декабря 2021
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